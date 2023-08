Desaparecimento de menores sob custódia do Sedeges gera preocupação em Pando com possíveis ligações ao Brasil

Por Jonys David (Ceara)

Dois menores que estavam sob a custódia do Serviço Departamental de Gestão Social (Sedeges), vinculado ao Departamento de Pando, desapareceram, levantando preocupações e mobilizando as autoridades locais. O diretor da Força Especial de Combate à Violência (Felcv), capitão Manuel Baldivieso, confirmou os casos de desaparecimento e destacou os esforços para localizar as crianças.

No primeiro caso, trata-se de M.B.O.B., um menor de 11 anos. Segundo informações do Felcv, a criança desapareceu na manhã do dia 24 de julho, enquanto se dirigia da unidade do Sedeges para a escola Sofía Calpiñeiro. O destino final nunca foi alcançado, gerando a suspeita de que tenha sido sequestrada por Francisca B.T.M.

O capitão Baldivieso expressou preocupação com a possibilidade de a menina ter sido levada para o Brasil. As autoridades estão empenhadas em encontrar pistas que levem ao paradeiro da criança e esclareçam o ocorrido.

No segundo caso, R.D.M.C., um menino de oito anos, desapareceu da unidade educativa José Manuel Pando. Sua ausência foi notada após a tarde do dia 26 de julho. No momento de seu desaparecimento, ele estava vestindo o uniforme escolar, com calça verde e camisa branca.

A polícia está solicitando a colaboração da população para ajudar a encontrar esses menores desaparecidos. O capitão Baldivieso fez um apelo à comunidade, pedindo que qualquer informação relevante seja compartilhada por meio das linhas gratuitas 110 ou 72048650, que também incluem WhatsApp. As autoridades esperam que essas informações contribuam para o rápido retorno das crianças desaparecidas e para a elucidação dos casos.

