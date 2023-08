Desastres ambientais já promoveram mais deslocamentos que conflitos e violência, destaca Socorro Neri

A deputada Socorro Neri(PP) compartilhou nesta quarta-feira(16), a presidência da audiência pública da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internas e Refugiados(CMMIR),no Senado Federal, com a deputada Carol Dartora (PT/PR). Em pauta, os deslocamentos forçados sob a ótica das mudanças climáticas, desastres ambientais e construções de risco.



Segundo a deputada acreana, é uma pauta que deve ser tratada com a necessária urgência devido sua abrangência, prejuízos e sofrimentos que trazem ao ser humano, “sobretudo aos mais carentes que, muitas vezes, ficam literalmente à mercê dos acidentes causados diretamente pela utilização predatória da natureza pelo homem”.



Criada para acompanhar movimentos migratórios nas fronteiras do Brasil e situação dos refugiados estrangeiros dentro do país , a CMMIR promoveu uma reunião interativa aberta ao público e com mesa composta por integrantes da Cáritas Brasileira, Acnur do Brasil e Ministério do Meio Ambiente dentre outras organizações diretamente ligada ao assunto.



Em termos de Brasil, ressalta a deputada, mudanças climáticas e desastres ambientais ocorrem por diversos motivos como desmoronamentos de terras, fortes enchentes, alagamentos constantes, secas extremas em diversas regiões e outros fenômenos naturais em razão da intervenção humana inadequada na natureza. “Basta lembrar Brumadinho e Mariana”.



Deslocamentos



A deputada destacou que foram registrados milhões de novos deslocamentos desde 2020 devido a questões relacionadas ao clima. “Os desastres ambientais já provocaram 3 vezes mais deslocamentos do que conflitos e violência”, ressaltou a parlamentar ao lembrar ainda que essa é uma realidade que já acontece no Acre e em diversas outras cidades brasileiras e no mundo.

