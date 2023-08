Jarude pede que Governo revise valor de R$ 40 em ajuda de custo para pacientes do TFD

——————————-

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) apresentou nesta quarta-feira (16), um requerimento para que a Secretária de Estado de Saúde (Sesacre) aumente o valor da ajuda de custo dos pacientes e acompanhantes que fazem tratamento fora de domicílio (TFD).

Jarude pontuou que, segundo, consta no art. 4º da Portaria 55/1999 da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, a ajuda de custo deve ser para custear as despesas com transporte, alimentação e pernoite para o paciente e acompanhante, mas hoje o Estado oferta a ajuda de custo diária no valor de apenas R$40,00, sendo impossível arcar com as despesas.

Em seu discurso, o deputado levantou uma reflexão aos colegas: “Quantos hotéis vocês conhecem que cobram R$ 40,00 de diária? Quantos restaurantes que cobram R$40,00 por café da manhã, almoço e jantar? Quem de vocês já fez a feira e conseguiu garantir essas três refeições por esse valor?”, questionou Jarude.

O deputado pediu o apoio dos outros parlamentares para que apoiem o seu pedido e pediu também a sensibilidade do Executivo para a revisão do valor.

“Essa é uma situação que precisa urgentemente ser debatida e ter a sensibilidade do governo estadual, que no início do ano inclusive aprovou uma reforma administrativas aumentando cargos comissionados, mas não se atenta a situações importantes que acontecem todos os dias no nosso estado e que pessoalmente acaba recaindo sobre nós de alguma maneira porque eu tenho certeza que todos nós já recebemos aqui pedidos de ajuda para que os acreanos pudessem fazer tratamento fora do nosso estado e, principalmente, garantir que esse tratamento aconteça”, pontuou.

O requerimento deve ser encaminhado pela Mesa Diretora da Aleac ao secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.

