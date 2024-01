Detentos são encontrados mortos dentro de cela após briga em presídio; visitas são suspensas

G1

Dois detentos foram mortos na manhã desta sexta-feira (26) no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Segundo o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC), uma briga foi registrada entre presos da cela 7 do pavilhão K, da Unidade de Regime Fechado (URF), após o retorno do banho de sol.

As visitas que estavam previstas para este sábado (27), para os presos do pavilhão onde foram registradas as mortes, foram suspensas por motivo de segurança. Nos demais pavilhões as visitas ocorrem normalmente.

Os presos que morreram durante a confusão foram identificados como Antônio Gedenilson Simplício e Diego Lopes do Nascimento. Na briga, ambos foram agredidos com estoques na Unidade de Regime Fechado (confira abaixo a nota na íntegra).

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), inclusive a de suporte avançado, foram acionadas para atenderem a ocorrência, mas quando chegaram, os presos já estavam mortos. A Polícia Civil investiga os crimes.

Ainda segundo o Iapen-AC, a possibilidade de rebelião foi descartada. “O Iapen se solidariza com os familiares das vítimas e, no momento, realiza as tratativas para o velório”, complementa.

NOTA DO IAPEN

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que, na manhã desta sexta-feira, 26, após o retorno do banho de sol, houve um desentendimento entre presos da cela, 7, do pavilhão K, da Unidade de Regime Fechado (URF) do Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde dois presos foram agredidos com estoques.

A situação foi contida pelos policiais penais que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para atendimento aos presos Antônio Gedenilson Simplício e Diego Lopes do Nascimento. No entanto, tais detentos não resistiram aos ferimentos e morreram. A Polícia Civil investiga o crime.

O Iapen se solidariza com os familiares das vítimas e, no momento, realiza as tratativas para o velório.

Alexandre Nascimento

Presidente do Iapen

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp