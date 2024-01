Prefeito Jerry Correia recebe o senador Márcio Bittar em Assis Brasil que anuncia a destinação de recursos para a construção de casas populares

O prefeito Jerry Correia recebeu neste sábado, 27, em Assis Brasil, o senador da República Márcio Bittar, entre os compromissos do parlamentar, está a vistoria na obra realizada na Rua Dom Giocondo Maria Grotti, no centro da cidade, que recebeu pavimentação asfáltica com recursos destinados pelo senador.

Durante a visita, o senador falou dos investimentos feitos para o município e anunciou recursos para construção de mais casas populares.

“É bom a gente vir em um município onde a gente coloca recursos e ver que o investimento é bem aplicado, por isso, aproveito para anunciar recursos para ajudar o prefeito com a construção de mais casas populares, o que vai ajudar com os recursos que ele já tem garantido, chegando em Brasília já vamos anunciar o valor da emenda”, se comprometeu o senador.

A Rua Dom Giocondo Maria Grotti estava em péssimas condições de trafegabilidade, com a emenda destinada pelo senador Márcio Bittar no valor de R$960 mil, e mais a contrapartida da Prefeitura, foi possível recuperar quase um quilometro de asfalto no centro da cidade de Assis Brasil.

“Ficamos felizes com os investimentos feitos pelo senador no nosso município, procuramos executar esses recursos da melhor forma possível, de forma que os benefícios cheguem para a população. Agora o senador já anuncia mais recursos, dessa vez será para a construção de casas populares, o que nos alegra muito, essa é uma necessidade da nossa população carente”, enfatizou o prefeito.

