Detran/AC realiza ação na regional do Alto Acre  sobre a importância da educação no trânsito

Durante todo o mês de maio o Detran/AC realiza diversas atividades para chamar a atenção da responsabilidade de cada componente do trânsito para com a manutenção da segurança viária.

As ações fazem parte do maio Amarelo, maior movimento de mobilização social em torno da causa segurança no trânsito, que nasceu em 2014 e completa 10 anos de existência este ano.

As atividades serão realizadas em seis escolas de Brasileia e Epitaciolândia. Cerca de mil alunos receberão orientação por meio de teatro e palestras educativas, além de blitz nas principais ruas da cidade. A primeira escola a receber as ações do Detran/Ac foi a Escola Infantil Vitória Salvatierra e Brasiléia.

No Acre, o movimento desde ano traz uma novidade, o início do projeto Integração do Jovem ao Trânsito, projeto criado em parceria com a Secretaria de Educação, para ofertar a alunos da rede pública o curso técnico teórico, contribuindo assim para a retirada da primeira habilitação e entrada no mercado de trabalho, desses jovens. Além de formar multiplicadores do tema paz no trânsito.

Em 2023, o Movimento Maio Amarelo comemora 10 anos e nesse ano e todas as ações levarão o “No trânsito, escolha a vida”, definido na Resolução 980/2022. No Acre a programação conta com ações educativas como palestras, orientação nas ruas para motoristas e pedestres, visitas às escolas, empresas, dentre outras atividades, na capital e interior.

O chefe de Departamento de Interior do Detran/Ac Joelson Pontes, falou da importância dessas ações desenvolvidas pelos agentes, principalmente nas escolas.

“É muito importante começarmos com a educação de nossas crianças, pois eles levam essa mensagem aos pais, e com isso iremos multiplicando essa ideia que tem como objetivo principal que é preservar a vida, evitando os acidentes no trânsito.” Destacou Pontes.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp