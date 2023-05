Polícia Civil investiga tentativa de homicídio e tiroteio em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Os delegados do município de Brasiléia, juntamente com seus investigadores, estão trabalhando na tentativa de identificar e prender pessoas que estão envolvidas em uma tentativa de homicídio, ocorrida no final do dia desta segunda-feira, dia 22.

Segundo foi registrado na delegacia de Brasiléia, a tentativa ocorreu no Bairro Três Botequins, por volta das 21:40. Conhecidos estavam em frente de uma casa tomando tereré, quando dois indivíduos se aproximaram furtivamente e sacaram de arma de fogo, efetuando vários disparos atingindo L. A. R. G., de 21 anos ao menos três vezes.

O rapaz ainda conseguiu correr para dentro da casa ferido em um dos braços, glúteos e nas costas, atingindo o fígado. Em seguida, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado, sendo acionado socorristas do SAMU para ajudar L. A. R. G., que foi levado para o hospital.

Praticamente ao mesmo tempo, foi registrado dois tiroteios em pontos diferentes do bairro Liberdade, terminando sem registro de feridos. L. A. R. G., foi conduzido para o hospital onde recebeu os primeiros socorros, sendo preparado para ser transferidos para a Capital, onde passaria por procedimentos cirúrgicos, para salvar sua vida.

O caso está sob a tutela do delegado Erick Ferreira Maciel, com apoio do delegado Ricardo Castro. As primeiras informações, seria de um possível acerto de contas entre grupos criminosos rivais, e que pode estar ligado ao assassinato ocorrido na cidade de Cobija (lado boliviano) semana passada, onde um brasileiro foi morto com vários tiros.

Quaisquer hipóteses não estão sendo descartadas por enquanto, uma vez que esses grupos criminosos estão disputando espaço na fronteira.

Cerca de uma semana atrás, outros registros de tentativa de homicídio foram registrados em bairros periféricos de Brasiléia. Em um dos casos, um homem foi atingido por bala perdida nos glúteos enquanto estava tocando em um aniversário.

Nesse caso, os familiares estão promovendo rifa, para que possa se deslocar para Capital e passe por procedimento cirúrgico, para a retirada de parte de um projétil (bala) que ficou alojado próximo à bexiga.

