Dia produtivo de articulação e parcerias marca agenda da Prefeita Fernanda Hassem na ALEAC

Por Alexandre Lima

A prefeita Fernanda Hassem, acompanhada pelo Deputado Estadual Tadeu Hassem, protagonizou um dia repleto de agendas positivas na busca por investimentos para Brasileia. A gestora percorreu gabinetes na Assembleia Legislativa do Acre, adotando uma abordagem incansável ao apresentar projetos e demandas cruciais para o município.

Com determinação, a prefeita bateu de porta em porta, expondo as necessidades de Brasileia aos demais deputados estaduais. A articulação estratégica resultou em uma série de reuniões promissoras, onde foram discutidos possíveis investimentos e parcerias.

Fernanda Hassem destacou a importância desses encontros para o desenvolvimento sustentável de Brasileia, ressaltando a necessidade de apoio legislativo para concretizar os projetos em andamento. As reuniões foram marcadas por um clima otimista, e a prefeita expressou sua confiança nas parcerias firmadas durante o dia.

A atuação conjunta da prefeita Fernanda Hassem e do Deputado Estadual Tadeu Hassem, fortalece a representação de Brasileia no cenário político estadual, abrindo portas para investimentos que prometem impulsionar o crescimento e a qualidade de vida no município. O trabalho da gestora e sua equipe reflete o seu comprometimento junto aos munícipes.

