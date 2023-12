Alunos do Campo – Secretaria de Educação realiza formatura de Alunos da zona rural de Epitaciolândia Comunidade do Prata e Mato Grosso

O prefeito Sérgio Lopes participou nesta quarta-feira, 29, acompanhado da secretaria municipal de Educação Eunice Maia Gondim e a coordenadora de escolas de campo Vanúbia Moncada, da formatura dos alunos da Escola José Benício Moreira Comunidade do Ramal do Prata.

A cerimônia de formatura de alunos do 5º do Ensino Fundamental l contou ainda a presença de alunos da Escola Alcino Monteiro de Oliveira Comunidade do Mato Grosso.

O prefeito e secretária aproveitaram para parabenizar alunos, professores, servidores e pais, pela conclusão de maias uma etapa que reflete na construção de um futuro promissor na vida de cada um.

“Hoje estamos aqui formando 13 anos que concluíram o 5º Ano, agora vão para as escolas estaduais para mais uma etapa, nossa gestão tem investido muito na educação, prova disso, hoje ocupamos o primeiro lugar na qualidade em todo o Estado do Acre, e assim, estamos garantindo que nossos jovens possam ter uma base sólida para ir mais longe. ” Destacou o prefeito.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp