Direção Geral aguarda comunicado de polícia rondoniense para falar sobre caso de policial preso por tráfico

Por Noticias da Hora

Gleydison Meirelles

O Delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel aguarda comunicado da prisão em flagrante do agente de Polícia Civil do Acre, Renato Cavalcante Figueiredo, por parte da Segurança Pública de Rondônia para se pronunciar sobre o caso

Renato Figueiredo foi preso na manhã desta terça-feira, 17, no km 352 da BR-364, em Ji-Paraná (RO), ao ser flagrado com mais de 57 quilos de cocaína que estava sendo transportada na carroceria de uma camionete Amarok conduzida pelo policial.

Em uma rápida conversa com o Delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel ele revelou que aguarda receber o comunicado oficial da polícia rondoniense para se inteirar dos fatos e só depois se pronunciará sobre o caso.

“Primeiro vou aguardar a comunicação do flagrante e saber realmente o que aconteceu e como aconteceu”.

Renato Figueiredo pode ser indiciado por tráfico interestadual,associação para o tráfico e por integrar organização criminosa, já que, segundo informações preliminares, ele estaria transportando a droga para pagar uma dívida com a organização criminosa Comando Vermelho.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp