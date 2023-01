VIDEO: Jovem é assassinado à tiros em Epitaciolândia

Ithamar Souza

O jovem Rafael Bruno Pereira Sobreira foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira (18), dentro de um comércio localizado na rua Geraldo Saraiva, no bairro Aeroporto, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Rafael é morador do bairro e chagava em um comércio para comprar cigarro, quando foi surpreendido por um criminoso armado que chegou em uma motocicleta e usando uniforme da Prefeitura de Epitaciolândia. O bandido atirou em Rafael pelas costas e, após a vítima cair, efetuou vários outros disparos. As outras pessoas que estavam no estabelecimento comercial não ficaram feridas. Após a ação, o criminoso fugiu do local. Um vídeo mostra o momento do crime:

Policiais Militares do 5° Batalhão também foram acionaram, colheram a informação do criminoso e, em seguida, realizaram ronda ostensiva pela área, mas ninguém foi localizado.

O local do crime foi isolado pelos PMs, para o trabalho da Perícia Criminal. Após os procedimentos de perícia, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML), e encaminhado para a sede em Rio Branco.

Ainda segundo a polícia, a motivação para o crime foi que supostamente Rafael fosse homossexual e apareceu em uma fotografia fazendo gestos de uma organização criminosa, mas a facção não aceita homossexuais e teria mandado matar o jovem. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Epitaciolândia.

