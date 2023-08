Dupla especializada em roubos de motocicletas são detidos em Cobija-Bolívia

Por Jonys David (Ceara)

Na tarde desta quinta-feira, uma operação da DIPROVE resultou na captura de dois indivíduos que vinham se dedicando a uma série de roubos de motos na cidade de Cobija. Após investigação cuidadosa e acompanhamento, os agentes conseguiram apreender a dupla em posse de uma motocicleta que havia sido denunciada como roubada.

O Diretor da DIPROVE, Capitão Rolando Quiroz, compartilhou detalhes com os meios de comunicação sobre o trabalho de pesquisa e inteligência que levou à prisão dos suspeitos. Segundo Quiroz, os criminosos agiam de forma consistente, visando vítimas do sexo feminino e focando em motocicletas de uma determinada marca. Seu modus operandi envolvia interceptar as vítimas, atingi-las e em seguida, fugir com a motocicleta, deixando-as sem meios de identificar o rumo tomado.

As investigações revelaram que os dois homens estiveram envolvidos em três casos semelhantes de roubo de motos, todos seguindo o mesmo padrão. Com base nesses dados, os policiais rastrearam os suspeitos até o quilômetro 19, na estrada para Porvenir. Foi lá que a ação culminou na detenção da dupla, que estava em posse de uma motocicleta Honda, de cor branca. Essa mesma moto havia sido roubada em um bairro local, conhecido como Pérola do Acre, em dias anteriores.

