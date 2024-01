Durante abertura do Campeonato Municipal de Futsal 2024, Jerry Correia reafirma seu compromisso com o esporte

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esporte, realizou nesta sexta-feira, 19, no ginásio de Esporte Sidney Nascimento de Moraes, a abertura oficial do Campeonato Municipal de Futsal 2024.

Nesta edição a gestão municipal trouxe algumas inovações, uma delas foi o pagamento do “Vale Esporte”, incentivo no valor de R$ 3 mil reais para cada equipe da primeira divisão, outra novidade foi a inclusão do campeonato feminino, com a participação de cinco equipes.

O prefeito Jerry Correia esteve presente na abertura do evento e destacou o compromisso de sua gestão de incentivar o esporte e oferecer oportunidade para a juventude. “Desde de que assumimos, nossa gestão tem buscado a cada ano inovar e incentivar cada vez mais o esporte, é uma estratégia para que nossos jovens estejam em atividades esportivas, esse ano estamos trazendo algumas novidades, além do incentivo de três mil reais para os times masculinos, também vamos realizar investimentos nos times femininos, é uma forma de resgatar o esporte que passou muitos anos abandonado”, enfatizou.

O representante do time Paraguaçu Weston Cunha, agradeceu e destacou a importância do campeonato.

“Parabenizo o prefeito Jerry pela realização de mais um campeonato, desta vez com investimento nos times, destacar a importância da participação dos times femininos, que tenhamos um bom campeonato”, finalizou.

Equipes que estão participando do Campeonato

Masculino

Atlético

Cascata

Paraguaçu

Sabiá

Feminino

Atlético

Altético Júnior

Independência

Sabiá

Sabiá Júnior

