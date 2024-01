Inmet publica alerta para chuvas intensas e ventos de até 100km/h no Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia- INMET, publicou um aviso de alerta amarelo e laranja para chuvas intensas em todo o Acre, neste domingo, 21. O alerta é válido até as 10h de segunda-feira, 22.

Segundo a publicação do Instituto, são esperadas chuvas de 100 mm/dia, ventos intensos de até 100km/h, causando risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios. O alerta é válido para municípios do Vale do Acre e Vale do Juruá.

