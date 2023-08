Em Assis Brasil, Deracre e prefeitura trabalham na construção da ponte do Porto da Balsa

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil, trabalha na construção da ponte de 68 metros sobre o Igarapé São Pedro, no Ramal do Icuriã, em Assis Brasil. Os trabalhos para a construção da estrutura evoluem a cada dia.

O presidente do Deracre, Beto Murad, afirmou que a empresa Lardeys trabalha na aquisição das peças em madeira e os trabalhadores no serviço de serragem, para em breve iniciar o serviço de cravação dos pilares da ponte, com auxílio do equipamento bate-estaca.

“Os trabalhadores estão prestes a iniciar a cravação dos pilares e, após essa etapa, iniciar a montagem da ponte e aqui inclui transversinas, balancim, longarinas, assoalho, contenção de aterro e ferragens”, afirmou o presidente.

A nova ponte de madeira terá 68 metros de extensão e tem sido construída com estrutura estaqueada, que garante maior durabilidade durante todo o ano no trajeto dos produtores rurais.

O Deracre trabalha na execução dos serviços nos municípios com foco, e o empenho dos trabalhadores demonstra o compromisso do governo com as famílias que necessitam de acesso.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp