Em duro discurso na Aleac, Jarude rebate declarações de Tanízio Sá: “Se ter moral for se render ao Governo e esquecer de quem mais precisa, prefiro não ter”

O deputado estadual Emerson Jarude (MDB), usou sua fala no pequeno expediente da Assembleia Legislativa do Acre, nesta terça-feira (8), para reafirmar seu compromisso com o povo acreano, ao lembrar que sua eleição para ocupar uma das 24 vagas no legislativo foi para ser representante da população e não para ceder à negociações políticas.

Jarude rebateu falas do seu colega de partido e líder do MDB na Aleac, Tanízio Sá, que teria afirmado à uma coluna política em site local, que o presidente da Executiva Municipal, não teria “moral” para falar pela sigla.

“Quero lembrar que no final do ano passado tive a felicidade de ser eleito presidente da Executiva Municipal de Rio Branco e nem se quer a executiva estadual pode retirar a municipal, e isso é algo que quero destacar”, iniciou Jarude.

As questões envolvem as falas de Jarude sobre a condução das eleições municipais em 2024, que estarão sob seu comando.

O deputado acrescentou: “Precisamos deixar claro os conceitos de moral para entender se eu tenho ou não, porque se moral for render o mandato aos interesses do governo e deixar de lado os da população, de fato, líder, eu não tenho moral. Se moral for ter que apadrinhar todo o MDB dentro do meu mandato e deixar de lado essa equipe competente, que se dedica e se esforça todos os dias para fazermos o melhor para a população, de fato, então eu não tenho moral. E se moral for render o partido a quem se quer manifestou interesse, mas faz conversas para inviabilizar a candidatura do deputado que foi o mais votado na capital, então de fato, eu não tenho moral alguma”.

O deputado Jarude esclareceu ainda que não fez qualquer pedido de desfiliação do MDB. “Eu desafio o deputado a provar quando eu pedi desfiliação do MDB para me filiar ao União Brasil, pois essa não é a primeira vez que o senhor fala disso e provoca fake News”, pontuou o parlamentar.

“Continuaremos aqui, fazendo nossa parte, não por ter moral, mas por termos um mandato comprometido e com condições de lutar para fazer o melhor pela população que nos deu a honra de estarmos aqui depois de dois mandatos como vereador”, finalizou Emerson Jarude.

