Tadeu Hassem comemora avanços na valorização dos trabalhadores em saúde e dá notícia aos técnicos em enfermagem

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) usou seu tempo como líder do partido na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para comemorar os avanços, junto ao Governo do Acre, na valorização dos trabalhadores públicos, em especial aos técnicos em enfermagem e condutores de ambulância.

De acordo com o deputado, na última semana, o executivo estadual reuniu com membros do legislativo e entidades da área da saúde para tratar de temas como os plantões dos técnicos em enfermagem. Tadeu afirma que o governo sinalizou avanços na revisão desses pontos.

“Não falo aqui como governo ou líder do governo, mas preciso fazer esse destaque no intuito de comemorar os avanços que nós parlamentares conseguimos. O governo sinalizou que nos próximos dias dará uma resposta à essa questão. Uma vitória de todos”.

A fala, dentro do Plenário, registrou uma série de reações: os deputados estaduais Adailton Cruz (PSB), líder do Governo Michelle Melo (PDT) e líder da oposição Edvaldo Magalhães (PCdoB) comemoraram.

Outras pautas

Durante pronunciamento, Tadeu também teceu destaques ao trabalho realizado por dois órgãos do governo: a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) e Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr). Nos despachos desta terça-feira (9), Tadeu votou a favor do projeto que prevê aumento salarial para os servidores da Defensoria Pública do Estado do Acre.

