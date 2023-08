Em meio à crise de voos que se agrava no Acre, Alan Rick volta a se reunir com a Azul

Na tarde desta quarta-feira, 09, o Coordenador da Bancada Federal do Acre recebeu o Diretor Institucional da Azul Linhas Aéreas, César Grandolfo. No encontro, Grandolfo adiantou que a companhia está expandindo sua frota e que o setor de malha aérea (responsável pela escolha dos aeroportos, seleção das aeronaves e os horários dos voos) está estudando uma rota que contemple o Acre, assim que as novas aeronaves que estão sendo adquiridas cheguem. “Só o aumento da concorrência trará uma melhora no serviço prestado aos acreanos. As tratativas estão progredindo e logo teremos novidades. O nosso compromisso é trazer mais opções e oportunidades para nossa população, fortalecendo as conexões e facilitando o acesso ao nosso Estado”, disse Alan.

Para o próximo dia 17, o Senador tem audiência agendada com o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, e com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), responsável por regular e fiscalizar a aviação civil no país. Também foram convidados para a reunião a Bancada Estadual, o Governo do Estado e empresários do setor de turismo do Acre.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp