Em meio a protestos, peruanos lotam único posto de Assis Brasil em busca de combustível

Um grupo de peruanos lotou o único posto de combustíveis de Assis Brasil, no interior do Acre, nesta segunda-feira (23). Eles são, em maioria, da cidade de Iñapari, que faz fronteira com o município acreano, e recorreram ao território brasileiro por causa da falta de produtos no Peru, em meio à crise política e confrontos entre manifestantes e a polícia.

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Lima, informou que por conta da grande procura o município chegou a ficar desabastecido, mas logo um novo carregamento chegou ao posto.

“Nós conversamos com a proprietária do único posto de Assis Brasil, que nos garantiu não haver possibilidade de desabastecimento, embora por algumas horas deste dia nós ficamos aqui sem gasolina, mas há pouco uma carreta chegou e restabeleceu o estoque”, relata.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que acompanha a situação e que já manteve reunião com todas as instituições públicas estaduais e federais na região. (Confira abaixo a resposta na íntegra)

Jerry Lima ressaltou que a preocupação, além do desabastecimento, é com a segurança no transporte dos combustíveis, já que os viajantes carregam o material em galões e tambores, e o movimento deve se intensificar nos próximos dias.

“Nesse momento a preocupação é quanto ao transporte desse combustível que está sendo adquirido aqui no lado brasileiro, e também que a gente não corra risco de ficar sem combustível”, diz.

Wermyson Martins, vereador do município, acompanha a situação e afirma que os peruanos chegaram pela manhã, e retornaram ao país de origem ao longo do dia. Segundo ele, na terça-feira a situação deve continuar.

“Pra você ter ideia, em Porto Maldonado, lá hoje tá custando 45 reais (o litro), que eles levam pra revender. Alimentação falta, combustível falta, eles migram para o Brasil por socorro. Nós atravessávamos pra ir ao Peru comprar verdura mais barata, cimento mais barato, mas com essa crise, a população do Peru perde muito”, conta.

O prefeito informou ainda que uma reunião entre representantes do município, Polícia Federal e outras autoridades deve ser realizada para decidir as medidas necessárias na fronteira.

“Nós estamos organizando uma reunião com representantes da Receita Federal, da Polícia Federal e demais autoridades para discutir esse tema, porque nós temos informações que a tendência é que se intensifique esse número de peruanos por conta da crise que o Peru vive”, explica.

Resposta oficial

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), acompanha de perto a situação da população peruana em busca de combustível no Brasil, diante da crise política que vive o país.

Diante disso, já manteve reunião com todas as instituições públicas estaduais e federais na região para traçar medidas que assegurem a segurança dos moradores de Assis Brasil e da cidade peruana de Iñapary, esta última afetada diretamente pelo desabastecimento de itens de primeira necessidade, com os bloqueios de manifestantes.

Nesta segunda-feira, 23, a Sejusp iniciou tratativas com a prefeitura de Assis Brasil, com a Agência Nacional do Petróleo, Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal, entre outros órgãos, para que estratégias sejam adotadas no sentido de preservar a integridade física do povo peruano e da nossa população de Assis Brasil, sobretudo, quanto ao transporte de combustível para o lado peruano.

Por fim, a Sejusp entende que a questão requer senso humanitário, cooperação e reciprocidade com os vizinhos irmãos, adotando medidas em que prevalaçam a ordem e a segurança de todos na fronteira.

Rio Branco, Acre, 23 de janeiro de 2023.

José Américo Gaia

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre

