É grave o estado de saúde do sargento da PM que tentou tirar a própria vida

Um policial militar de 33 anos ficou gravemente ferido após atirar contra a própria cabeça nesta segunda-feira, 23, no Loteamento Buriti, em Rio Branco.

Segundo testemunhas informaram para a corporação, o militar chegou no local, desceu do carro na última rua do loteamento e adentrou uma área de mata, em seguida, já foi ouvido o disparo.

O militar teria enviado uma mensagem para a esposa contando o que iria fazer e onde o encontrariam. Assim que a esposa viu a mensagem, entrou em contato com a polícia.

Ainda segundo testemunhas, o militar estava sendo seguido por alguém, parece que a pessoa já sabia o que ele ia fazer e o seguiu. Mas não teve como evitar que o policial atirasse na própria cabeça.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o sargento foi encaminhado para o pronto-socorro em estado gravíssimo.

