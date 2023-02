Em parceria com a Defensoria Pública, Assis Brasil terá dia de Judiciário Itinerante

A população de Assis Brasil será contemplada no próximo dia 25, com o “Programa Defensoria Jurídico Itinerante”, que vai ofertar uma série de serviços gratuitos. Em reunião na prefeitura, a secretária de Assistência Social, Ynara Holanda, definiu os detalhes da ação com a representante da Defensoria Pública do Estado, Luciana Souza.

Serão oferecidos ao longo do dia orientação jurídica em várias áreas e serviços de saúde, entre eles teste rápido, vacinas, PCCU e acompanhamento para hipertensos e diabéticos. A secretária informou que os interessados devem procurar o CRAS para orientação preliminar, onde serão informados os documentos necessários para cada tipo de atendimento.

