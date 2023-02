Em ritmo de carnaval e muita alegria, idosos de Epitaciolândia iniciam as atividades no ano de 2023

A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Assistência Social, realiza evento de início das atividades no Centro de Convivência da melhor idade do município.

O Prefeito Sérgio Lopes, acompanhado da Secretária de Cidadania e Assistência Social, Eliade Maria, declararam oficialmente o início das atividades no Centro de Convivência da Melhor Idade do município de Epitaciolândia. O clima foi de alegria pelo retorno em ritmo de Carnaval.

Se fizeram presentes idosos do município vizinho de Brasileia, que receberam as boas vindas do prefeito Sérgio Lopes, Secretários Jonas Cavalcante, Joãozinho Ferreira, Regiane Moreira e José Ronaldo. Coordenadora do NASF Aniste Pereira, Coordenadora do Centro de Convivência, Sandra e equipe, além familiares dos idosos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp