Em Xapuri, governo garante acesso de famílias na Reserva Extrativista Chico Mendes

Por Agência Acre

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou, nesta sexta-feira, 18, melhorias de acesso para as famílias da Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri.

Deracre tem levado melhorias para ramais de Xapuri. Foto: Egídio Roque/Deracre

“Temos garantido a trafegabilidade nos ramais do Acre, e o Deracre tem trabalhado na Reserva Chico Mendes, com o intuito de atender aos pedidos das famílias que tanto necessitam de acesso para se deslocar até a cidade”, afirmou o presidente do órgão, Beto Murad.

Equipe do Deracre acompanha de perto trabalho nos ramais. Foto: Egídio Roque/Deracre

A equipe do Deracre atua no melhoramento das estradas do 7 Estrela e Belo Monte, com serviços de limpeza e raspagem, beneficiando as famílias nos locais. O senhor Antônio José de Souza relembra que há mais de 4 anos não eram executadas melhorias no Ramal 7 Estrelas e contou dos desafios enfrentados pelas famílias.

Moradores relembram desafios enfrentados no ramal. Foto: Egídio Roque/Deracre

“Antes, para enviar nossa produção, precisávamos da ajuda de cavalos. Há mais de 4 anos estávamos no isolamento total e hoje, graças ao trabalho do Deracre, temos nossos acessos garantidos novamente e sonhamos com a chegada da energia elétrica”, afirmou.

O governo do Acre trabalha numa política que busca assegurar a trafegabilidade das vias durante todo o ano, para garantir o escoamento da produção agrícola.

