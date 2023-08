Opera Acre realiza mutirão de cirurgias em Brasiléia e outros três municípios do Acre neste fim de semana

Por Agência Acre

Por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, o programa Opera Acre traz avanços no acesso a procedimentos cirúrgicos essenciais. O programa, que se compromete a oferecer atendimento médico de qualidade à população, realiza um mutirão de cirurgias em todas as regionais do Acre neste fim de semana.

Mutirão acontece todos os fins de semana e alcança todas as regionais do Acre. Foto: Cedida

Nesse esforço, são beneficiados pacientes que aguardavam na fila de espera do Sistema Único de Saúde. No total, serão realizadas dez cirurgias de proctologia em Senador Guiomard, oito cirurgias de ginecologia em Plácido de Castro, mais seis cirurgias ginecológicas em Cruzeiro do Sul e 60 cirurgias gerais em Brasileia. Esses números somam mais de 80 pacientes que conseguiram receber os cuidados médicos necessários.

O secretário de Estado de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, ressaltou a importância da descentralização dos serviços de saúde. “Anteriormente, muitos procedimentos cirúrgicos estavam concentrados na capital, o que dificultava o acesso para os moradores das regiões mais distantes. O programa Opera Acre muda esse cenário, levando atendimento de qualidade e intervenções cirúrgicas para perto de onde os pacientes residem”, explicou o gestor.

Secretário de Saúde, Pedro Pascoal. Foto: Odair Leal/Sesacre

O compromisso e dedicação do governo do Acre em proporcionar um acesso mais amplo e eficaz aos procedimentos cirúrgicos é evidenciado pelos números alcançados pelo programa. No primeiro semestre de 2023, mais de 6 mil cirurgias eletivas foram realizadas, representando um crescimento de mais de 45% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse sucesso coloca o Acre em destaque, com a maior taxa de expansão de cirurgias eletivas em comparação com todas as unidades da federação. Esse reconhecimento não só valida a eficácia do programa Opera Acre, mas também demonstra o comprometimento do governo em proporcionar acesso a procedimentos cirúrgicos essenciais a todos os cidadãos.

