Prefeitura de Brasiléia e comunidade unem forças para melhorias no Ramal do Arraial no Km 84

Na manhã do último sábado (27), a Gestora de Organismo Para Mulheres (OPM), Suly Guimarães, representou a Prefeita Fernanda Hassem em uma significativa reunião realizada no Ramal do Arraial, situado no km 84 da BR 317 – Estrada do Pacífico, na residência do morador Marivaldo.

O encontro foi marcado pela presença ativa dos moradores da comunidade, em uma iniciativa conjunta com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos em andamento no ramal. A Secretaria de Obras, em colaboração com a comunidade local, já vem desempenhando um papel crucial nesse processo.

Diversas autoridades estiveram presentes na reunião, destacando-se o Presidente da Câmara de Vereadores, Marquinhos Tibúrcio, os Vereadores Leonir de Castro e Rogério Pontes, o Secretário de Agricultura Leandro Gadelha, o Secretário Adjunto de Agricultura Mário Jorge, o Secretário de Assistência Social Djahilson Américo, o Coordenador de Campo da Secretaria de Obras Josué de Oliveira e o Presidente da Associação de Moradores Paulo Cavalcante.

A Prefeita Fernanda Hassem expressou sua gratidão pela colaboração ativa dos moradores da comunidade, ressaltando a importância da parceria entre a administração municipal e os cidadãos para a execução de melhorias no ramal.

As ações em andamento refletem o comprometimento da gestão local com o desenvolvimento e bem-estar da comunidade, evidenciando a importância do diálogo e cooperação entre o poder público e os cidadãos para alcançar avanços significativos na infraestrutura local.

