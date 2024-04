Esporte Na Fronteira: Prefeitura de Brasileia abre o Campeonato de Futsal da 3° Divisão

A Prefeitura de Brasiléia através da Gerência de Esportes realizou nesta sexta-feira ( 25), a abertura do campeonato municipal de Futsal 2024, 3º divisão, com a participação de 17 equipes. Sendo oito delas vão se classificar para a segunda divisão do campeonato.

Os jogos serão realizados às terças e quintas-feiras na quadra do bairro Ferreira Silva.

1° jogo aconteceu entre Juventus x Construtora Marciel.

2° Magnatas x ISE

3° União Bandeirantes x Verona.

O gerente de esportes Bil Rocha em nome da Prefeita Fernanda Hassem abriu o evento esportivo com a presença dos secretários municipais, e a população em geral.

Cleiton Castro representante do Verona falou da participação do seu time no campeonato promovido pelo município de Brasiléia. “É uma satisfação estar participando do campeonato de Brasiléia, é um campeonato importante para mim que sou um fã do esporte. Eu só quero agradecer à prefeita Fernanda Hassem que vem sempre incentivando o esporte na região”, disse.

O gerente de esportes, Bil Rocha, destaca a realização da realização do Campeonato que tem da duração de um mês. “O campeonato de futsal é um dos dois maiores da terceira divisão do estado do Acre e que tem participação de 17 equipes, vamos ter jogos durante um mês, nas terça e quintas-feiras. Agradecemos a participação de todas as equipes e seus dirigentes pelas suas participações”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp