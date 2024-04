Jovem que sofreu acidente de moto em Brasiléia é transferido para Capital

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na tarde do último domingo (28) em Brasiléia, deixando um jovem gravemente ferido. O incidente ocorreu na rua João Jovino de Oliveira, no bairro Eldorado, por volta das 17 horas.

O motociclista, identificado como Jaquesson da Silva Pereira, 22 anos, pilotava uma motocicleta Titan 150 de cor vermelha em direção ao centro do bairro, quando tentou realizar uma ultrapassagem pela esquerda. Durante a manobra, o carro envolvido no acidente teria fechado a passagem, resultando em uma colisão lateral. Com o impacto, Pereira foi arremessado ao solo e perdeu a consciência.

Testemunhas no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prontamente prestou os primeiros socorros e encaminhou o jovem ao Hospital Regional do Alto Acre Wildy Viana. Devido à gravidade de seus ferimentos, que incluem uma fratura na perna direita, a perda de dois dentes, um ponto no queixo e múltiplas escoriações, ele foi posteriormente transferido para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Apesar da severidade dos ferimentos, o estado de saúde de Jaquesson é considerado estável. O condutor do carro permaneceu no local após o acidente e colaborou com as autoridades na apuração dos fatos. A polícia está investigando as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades envolvidas.

