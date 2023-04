Estado e Prefeitura de Rio Branco realizam abertura da Feira do Empreendedor Criativo

Por Agência Acre

Com diversas atividades culturais, a abertura da Feira do Empreendedor Criativo no Acre foi realizada nesta quinta-feira, 20. Com a parceira do governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco, a população local poderá aproveitar as atividades e os produtos durante os dias 20, 21 e 22 que ocorrerá das 16h às 22h, na Praça da Revolução.

Feira do Empreendedor Criativo. Foto: José Caminha/Secom

O público terá atividades das artes plásticas, literatura, rap, reciclagem, gastronomia e muitos outros, que estarão disponíveis nas tendas da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

Durante a Feira, muitas histórias inspiradoras serão contadas, a exemplo da empreendedora Ester Silva. “Ano passado fizemos uma intervenção na rua, agora nos convidaram para mostra a exposição e vender nossos produtos, que são quadros autorais, blusas, bolsas bags, bonés, canetas e também fazemos grafite comercial”, conclui a artista.

Graffiti Acreana apresenta quadros autorais de artistas locais e mostra outros produtos da arte urbana. Foto: José Caminha/Secom

O grupo TRZ Crew Graffiti e Arte atua no mercado artístico acreano desde 2003, e foi mobilizado por José Alberto, conhecido como Júnior TRZ.

Quadros autorais.Foto: José Caminha/Secom

Num espetáculo a parte, a fluidez dos movimentos de Iri Nobre chama atenção. A profissional dos tecidos também é professora na Usina de Artes e disse: “Estou muito feliz por estar aqui, nosso grupo de aerialistas veio apresentar a modalidade de tecido acrobático e convidamos o público a conhecer um pouco mais do trabalho que fazemos”.

Consciência corporal e condicionamento físico são caraterísticas dessa arte. Foto: José Caminha/Secom

Estudante do ensino médio, na escola Lourenço Filho, Amanda Bessa se mostrou animada. A adolescente destacou: “Chamei meus amigos para aproveitar e conhecer mais da Feira, estou gostando das atividades”.

Amanda Bessa, da escola Lourenço Filho. Foto: José Caminha/Secom

Anfitriã do evento, a jornalista Jane Vasconcelos afirmou: “Essa feira tem muitos expositores, que conta com um festival digital e presencial, e estamos felizes de poder mostrar a produção da nossa terra, seja na gastronomia, música, literatura e artesanato”.

Jornalista Jane Vasconcelos. Foto: José Caminha/Secom

A comunicadora disse ainda: “A mensagem é, não enterre o seu talento, invista e faça aquilo que você gosta, com certeza você vai incentivar outras pessoas”.

Saúde na Feira Criativa

Durante a Feira Criativa, um posto de vacinação estará no local para vacinar as pessoas contra a covid-19, fazer a testagem das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e a realização da vacina da influenza para os grupos prioritários. A enfermeira Deise Damas destacou a importância da imunização e convidou a população para se vacinar durante o evento.

Imunização contra covid-19, influenza e testagem de IST. Foto: José Caminha/Secom

