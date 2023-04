Prefeitura de Xapuri homenageia policiais do Brasil no dia de Tiradentes

FONTE: oaltoacre.com

A homenagem foi divulgada em redes sociais nesta sexta-feira (21), pela prefeitura do município de Xapuri, oferecida especialmente na pessoa do Inspetor Investigador Eurico Feitosa, que está atuando por três décadas prestando serviços pra sociedade de Xapuri, como Policial Civil do Estado do Acre.

O policial Eurico Feitosa juntamente com sua equipe, são responsáveis por desvendar centenas de crimes ocorrido na cidade de Xapuri, inclusive os casos polêmicos que chocou os moradores da ‘princesinha’ do Acre. Somando também aí, milhares de criminosos conduzidos presos em flagrante ou e através de ordem judicial.

Eurico Feitosa ingressou na polícia civil com apenas 22 anos de idade, época em que teve de comprar arma, algema e outros materiais de segurança para realizar as diligências.

As investigações eram feitas a pé para desvendar crime em defesa da sociedade do Município, pelo fato da delegacia não disponibilizar de veículo para realização dos trabalhos policiais.

“Hoje, nós policiais, estamos trabalhando com armas e viaturas de boa qualidade fornecida pelo Estado. Hoje, ser policial é considerado status, antigamente policiais eram desprezados pela sociedade”, diz o Inspetor Eurico Feitosa.

História do Patrono dos policiais civis e militares

“Se dez vidas eu tivesse, dez vidas daria”. A frase faz relembrar nesta quarta-feira (21.4) o dia da morte de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido por Tiradentes, morto em 21 de abril de 1792.

Diante da sua bravura, Tiradentes foi instituído Patrono das Polícias Civis e Militares do Brasil e da nação brasileira.

Desde 1965, a data é celebrada em memória ao alferes, imortalizado pela sua importância na Inconfidência Mineira e, especialmente para as Instituições que se inspiraram nos mesmos princípios de luta em defesa da sociedade.

Tiradentes nasceu em 12 de novembro de 1746, na então Capitania de Minas Gerais, durante o Brasil Colonial. O apelido lhe foi dado por desempenhar a atividade de dentista amador. Foi também alferes da Cavalaria dos Dragões Reais de Minas, a força militar atuante na Capitania de Minas Geras e subordinada à Coroa Portuguesa.

Diante de sua história de luta na Inconfidência Mineira, Tiradentes é considerado um herói nacional. Lutou pela independência do Brasil, num período em que se travou o embate ao domínio e a exploração de Portugal.

Neste cenário, Tiradentes é denominado Patrono das Polícias Civil e Militares do Brasil por não ter se curvado e nem se intimidado, demonstrando espírito de corpo e garra, observado nas atuações dos policiais em prol da paz social.

Assim, Tiradentes foi escolhido como patrono das Polícias do Brasil.

