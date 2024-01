Capotamento na BR 317 registra morte de bebê e ao menos três feridos

Por Alexandre Lima

As primeiras informações ainda são desencontradas, mas, foi confirmado pelo comando do Corpo de Bombeiros do município de Xapuri. Um veículo teria perdido controle em um trecho que está em construção na BR 317, próximo ao acesso à estrada da Variante.

Segundo áudios publicados em grupo de redes sociais, contam que o carro teria perdido o controle e capotou por algumas vezes, lançando um bebê com idade entre 3 a 6 meses para fora do veículo e não resistiu aos ferimentos.

Equipes de resgate do SAMU teriam sido acionados ao local, juntamente com os Bombeiros, uma vez que foi informado que havia pessoas presas entres as ferragens. Momentos depois, os feridos teriam sido resgatados do veículo e encaminhados para a Capital, onde receberiam pronto atendimento.

Os nomes das vítimas e imagens do local ainda não foram divulgados.

Mais informações e atualização serão feitas a qualquer momento.

