Estelionatário que aplicava golpe no Acre e foragido da Justiça é preso pela Polícia Civil em Xapuri

Por Alexandre Lima

A Polícia Civil do município de Xapuri prendeu na tarde desta quinta-feira, dia 30, Antônio Caime de Miranda Moura (30), de nacionalidade brasileira. O motivo se deu pelo o mesmo ser considerado foragido da Justiça do Acre pela prática de vários crimes em alguns municípios do Estado.

A prisão decorreu por volta das 17 horas, em cumprimento de mandado de prisão proveniente de investigação realizada pela Delegacia de Porto Acre, chefiada pelo Delegado Marcos Sobral.

Segundo foi apurado, Antônio vinha cometendo crimes de estelionato, enganando várias pessoas que moram na zona rural, dizendo que seria representante de empresa especializada em internet rural, daí pegava parte do dinheiro e não mais voltava.

Se junta aí, denuncias que o mesmo se hospedava em hotéis dos municípios e também saia sem pagar depois de usufruir dos serviços. Algumas denuncias estavam sendo divulgadas pela internet, dizendo que o mesmo já havia aplicado golpes nas cidades Acrelândia, Brasileia, Bujari, Epitaciolândia, Feijó, Marechal Taumaturgo, Porto Acre, Rio Branco e Xapuri.

Os golpes eram aplicados de diversas formas, com vendas de produtos que nunca eram entregues, serviços de instalação de internet em zona rural que nunca eram prestados, falsos empréstimos, dentre outros. Em todos os casos Antônio informava as vítimas que precisava receber o dinheiro adiantado, depois que as vítimas pagavam, desaparecia com o dinheiro.

O delegado titular de Xapuri, Gustavo Neves, juntamente com o investigador Eurico Feitosa que praticava atividade físicas, quando se deparou com Antônio e informou o delegado que detiverem o estelionatário quando caminhava pelas ruas da cidade próximo à entrada do bairro Braga Sobrinho, conhecido por Bolívia e o conduziram para a delegacia.

O preso foi encaminhado para o presídio Francisco Oliveira Conde, em Rio Branco.

