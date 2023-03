A triste hora do retorno – Moradores atingidos pela enchente na fronteira calculam os prejuízos ao voltar pra casa

Por wesley cardoso

O que se vê é um cenário pós-guerra, a destruição só não é maior que a força desse povo que luta bravamente e vence cada obstáculo imposto pela vida no seu dia a dia.

Um dia após a alagação, as prefeituras de Brasiléia e Epitaciolândia começam a limpeza de ruas e auxilia os moradores na remoção da lama e entulhos em suas residências, além da distribuição de kit’s de limpeza.

Mas, o que se pode notar, são os prejuízos. Centenas de moveis e objetos são empilhados na frente das casas, mesmo com aviso em tempo sobre as cheias, muitas pessoas não tiveram como remover determinados mobiliários que são facilmente destruídos pelas aguas barrentas do velho rio.

A nossa equipe de reportagem conversou com donos de estabelecimentos, onde informaram que durante esse final de semana, será destinado à limpeza e reparos nas partes elétricas para semana que vem, retornar com suas atividades.

Renato Oliveira é proprietário de um bar à margem do Rio Acre, um dos primeiros estabelecimentos a ser atingido, ficando praticamente submerso.

“Estamos aqui, com muita força e muita fé, vamos fazer uma pequena reforma e voltar, não fico revoltado pois, tudo tem um propósito de Deus. Um dia caímos e logo levantamos mais fortes ainda. Na próxima semana estaremos de volta com força total”, disse o comerciante.

Porém mesmo com a vazante os problemas principalmente em Brasiléia estão longe de acabar, além das inúmeras ruas atingidas existe uma parte no centro, nas ruas Odilon Pratagi e Benjamin Constant, onde sempre tem muita água represada por ser uma área mais baixa, e exigirá muito esforço por parte da prefeitura para tentar drenar o grande volume de água e lama que continua inundando dezenas de residências.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp