Fazendo História: Após 22 anos sem atualização Prefeita Fernanda Hassem entrega o Projeto do novo PCCR dos servidores municipais a Câmara de Vereadores de Brasileia

Em um dia histórico para o município de Brasileia e para os servidores do município e em um gesto de harmonia com os sindicatos das três categorias Saúde, Administração e Educação e de valorização do servidor público municipal.

A Prefeita Fernanda Hassem protocolou na Câmara de Vereadores nesta terça-feira, 31, acompanhada dos Presidentes dos Sindicatos dos Servidores em Saúde, Francisco Dantas, Administração, Francisco Aelson e Educação, José Almeida. Que após 22 anos sem passar da fase de negociações o Projeto de Lei do novo Plano Cargos Carreira e Remuneração ,(PCCR), foi entregue nas mãos do Presidente da Câmara Municipal Marquinhos Tibúrcio.

Acompanham também a entrega Vice-Presidente da Câmara Arlete Amaral, e os demais vereadores Elenilson Cruz, Leonir Castro, Rogério Pontes e os Secretários Municipais Francisca Oliveira ( Educação), Vilma Galli (Administração) e Francélio Barbosa ( Saúde).

O Projeto deve passar pelo rito do Poder Legislativo Municipal ser votado e aprovado até o final de novembro. E após a sanção da gestora do município deve entrar em vigor em 2024.

Brasiléia é um dos poucos municípios do Acre que já paga a 6° sexta parte para seus servidores e que aprovou o estatuto do servidor através da Lei N° 1129 em 22 de Maio de 2022.

Veja o que disseram:

Prefeita Fernanda Hassem:

“Hoje é um dia histórico para gestão pública de Brasiléia, estamos na casa do Povo para protocolar o Plano de Cargo e Carreira dos servidores municipais.Ajudar a construir a dignidade dos servidores é muito maior que uma obra estruturante, eu estou muito feliz,valeu apenas ser Prefeita!Eu quero agradecer aos presidentes da Administração, o Aelson, Presidente da Saúde, Francisco Dantas e o José Almeida da Educação, além da equipe da prefeitura de Brasiléia, nossos secretários e a comissão, foram quase dois anos trabalhando pra que esse momento hoje fosse possível. Quero agradecer ao Presidente Marquinhos, que está conosco recebendo o Plano de Cargo e Carreira.”Finalizou.

José Almeida- Presidente Sindicato dos Servidores em Educação:

“Quero Agradecer a Prefeita Fernanda Hassem por ter permitido esse momento tão importante para todos os servidores da Educação. O sentimento é de gratidão, são 20 anos que tem o nosso PCC, precisava dessa reformulação e chegou esse momento, estamos muito felizes e contentes.” Disse José Almeida.

Presidente do Sindicato da Saúde, Francisco Dantas:

“Como presidente quero agradecer a todos servidores e a comissão que participou da construção do Plano de Cargo e Carreira a equipe da prefeitura de Brasiléia, a prefeita Fernanda Hassem, que na sua visão ótica, dentro da legalidade, dentro da legislação, reformulou o PCCR e renumeração dos servidores municipais da saúde. Com essa reformulação os servidores serão bem servidos dentro daquilo que a legislação preconiza.” Destacou.

Presidente do sindicato da administração, Francisco Aelson:

” Hoje é uma data muito importante para os servidores, porque o nosso PCCR que desde de 2015 precisava de ser reformulado,tendo em vista o estatuto dos servidores ter sido aprovado em 2022, por esse motivo houve necessidade de reformular todos os PCCR. Queremos agradecer a prefeita e toda equipe que esteve envolvida, foi uma discussão bem democrática.” Enfatizou.

Presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio:

“È a primeira vez que vem um prefeito aqui pessoalmente entregar o PCCR de todos os servidores municipais. Do que depender do Poder Legislativo, vamos votar o mais rápido possível, porque o papel do executivo já foi feito”. Enfatizou.

