Prefeita Fernanda Hassem anuncia o jornalista Chiquinho Chaves como novo secretário de comunicação da Prefeitura

3 de Julho

Em reunião realizada na manhã de terça-feira, 31, a Prefeita Fernanda Hassem anunciou o novo secretário de comunicação do município, diante da presença dos secretários municipais, vereadores e equipe.

Após a despedida da competente secretária municipal de comunicação, Christiane Araújo, médica formada na Bolívia, que recentemente foi selecionada para atuar na capital do Amazonas pelo programa Mais Médicos, Governo Federal, a nomeação recaiu sobre o renomado jornalista Chiquinho Chaves.

Com uma carreira de 30 anos de dedicação aos meios de comunicação da região, Chiquinho Chaves assume o importante papel de gerir e aprimorar a comunicação frente à Prefeitura e a população, trazendo consigo uma vasta experiência e conhecimento.

A escolha do novo secretário revela a preocupação da Prefeita Hassem em manter a excelência nas ações de comunicação, prezando por profissionais qualificados e comprometidos com o desenvolvimento do município.

A expectativa é de que Chiquinho Chaves possa contribuir significativamente para estabelecer uma comunicação transparente, eficiente e próxima da comunidade, fortalecendo os laços entre a Prefeitura e os cidadãos

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp