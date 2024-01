Federação de Futsal convoca assembleia e fará prestação de contas

Por Paulo Henrique

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) vai realizar na segunda, 15, às 17 horas, uma Assembleia Geral para fazer a prestação de contas da temporada de 2023. Os dirigentes do Montenegro, Corinthians, Rio Branco, Veneza e Villa serão os responsáveis pela avaliação dos valores.

“Essa será a nossa primeira reunião do ano e com uma grande responsabilidade. Conseguimos fazer uma grande temporada em quadra e agora chegou o momento de fechar os trabalhos”, comentou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Calendário 2024

Segundo Rafael do Vale, após a votação da prestação de contas será apresentado o calendário de competições da atual temporada.

“Temos um esboço montado e estamos realizando os últimos ajustes. A nossa temporada deve ser iniciada no mês de fevereiro”, explicou o dirigente.

Mais torneios

A Fafs promoveu 12 competições em 2023 e o número de eventos para 2024 é maior.

“Ainda não é possível precisar quantas torneios iremos realizar, mas serão mais de 12”, afirmou o dirigente.

