Veneza vence Atlético Xapuriense e conquista Campeonato Estadual

O Veneza venceu o Atlético Xapuriense por 5 a 2 nesse sábado, 9, no ginásio Álvaro da Silva Mota, em Xapuri, e ganhou o título do Campeonato Estadual Feminino de Futsal. Além da taça, o Veneza recebeu um prêmio de 3 mil reais pela conquista.

O Veneza realizou um grande primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. Na segunda etapa, o Atlético Xapuriense tentou uma reação, mas as garotas do Veneza souberam controlar o jogo para confirmar a vitória.

A atacante acreana Valéria Paula, do Botafogo, foi a presença ilustre da decisão em Xapuri. A atleta passa férias no Acre e prestigiou a final do Estadual.

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, avaliou de maneira positiva o fechamento de mais um torneio na temporada de 2023.

“Precisamos realizar torneios organizados e com boas premiações para fazermos o futsal acreano crescer”, avaliou Rafael do Vale.

