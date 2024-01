“Fernanda é minha inspiração e líder”, diz Tadeu sobre eleição e política

Thiago Cabral, ContilNet

De sobrenome tradicional na política acreana, sobretudo na região do Alto Acre, o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos), é mais um do grupo de deputados que debutou no parlamento estadual nesta legislatura.

No entanto, Hassem vem marcando seu primeiro ano de mandato na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) com atuação destacada, sobretudo na presidência da Comissão de Orçamento e Finanças (COF). Em uma entrevista exclusiva concedida ao ContilNet, o parlamentar abordou diversos aspectos de sua trajetória política e os desafios enfrentados ao longo de 2023.

Raízes e tradição política

Irmão de Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia, Tadeu ingressou na política eletiva já como deputado estadual, e atribui parte do sucesso político à tradição de sua família na região do Alto Acre. Com uma linhagem que inclui vereadores, prefeitos e deputados, o sobrenome Hassem carrega um peso significativo, especialmente em Brasileia e Epitaciolândia.

“Assumo e reconheço que sou fruto de uma boa gestão da prefeita Fernanda Hassem. Sou servidor público do município de Brasiléia, contador concursado, e cheguei na prefeitura antes dela. Então fui convidado pra assumir uma importante pasta, a das Finanças. E esse trabalho da prefeita Fernanda com sua equipe, eu sempre ali ao lado dela, a gente viu essa necessidade, e a região reconheceu isso, de sermos o porta-voz da fronteira, de Brasileia e Epitaciolândia. Então realmente, o nome ajuda quando se tem o trabalho, quando você tem um nome mas não tem um trabalho, serve ao contrário, né? Mas no meu caso foi o trabalho da prefeita, da equipe dela, que tem o meu sobrenome, que foi importante. Eu reconheço isso, devo isso a ela. Fernanda é minha inspiração e minha líder. Então não tenho dúvida que essa relação, com a prefeita Fernanda, o nome dela foi essencial para nossa vitória, junto com o nosso trabalho de forma individual, alcançando todo o estado”, destacou.

Tadeu Hassem assumiu a presidência da Comissão de Orçamento e Finanças logo que entrou no parlamento estadual, uma posição estratégica dada sua formação como contador público e sua experiência na área financeira. O deputado revela que sua decisão de concorrer à presidência foi motivada por um desejo de aplicar seu conhecimento e oferecer uma nova perspectiva à comissão.

“Eu tinha o objetivo de ser presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, por ser contador, por ter trabalhado nas finanças, por ter trabalhado em execução e elaboração de orçamento, de LOA, LDO e PPA, que são ferramentas de planejamento que eu gosto muito, que eu tenho afinidade, então queria presidir isso, eu queria usar o conhecimento que eu tinha, a experiência que eu tenho nessa área, e dar uma roupagem nova, dar uma cara nova para a COF, e eu acho que a gente conseguiu levar essa ideia aos demais poderes, para a população. Eu falo muito de COF, falo muito de orçamento e finanças, eu exemplifico isso no meu dia a dia, então eu queria presidir a comissão”, disse.

O deputado destacou também a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumentou os recursos para emendas parlamentares, um marco para o Acre, que agora se alinha com o percentual sobre receitas. “Meus objetivos em 2023 eram presidir bem a COF e conseguir aumentar nossas emendas parlamentares. Então tivemos êxito com a colaboração e apoio de todos os parlamentares e o governador, que foi fundamental em concordar com essa PEC. O Acre era o penúltimo estado em emendas de Assembleias Legislativas. Em 2023 será de R$ 3,2 milhões. Não é um valor fixo, estou falando de R$ 3,2 milhões para este ano de 2023. Ano que vem já é em cima de um percentual, todo ano será um percentual”.

Avaliação do primeiro ano e expectativas futuras

Ao refletir sobre seu primeiro ano de legislatura, Tadeu Hassem o descreve como um período de “aprendizado”. Enfatiza a complexidade e a importância do trabalho legislativo, ressaltando a necessidade de compreender as prerrogativas e competências inerentes ao cargo. O deputado destaca a necessidade de avançar na geração de emprego e renda, reconhecendo a importância desses fatores para o desenvolvimento do estado.

“Existe uma confusão, muitas vezes, na cabeça do eleitor, que você como deputado, você pode tudo, pode muita coisa, e não é bem assim na prática. É um ano que eu aprendi bastante, fiquei estudando o regimento interno, acompanhei e me inspiro em algumas pessoas que estão que têm quatro, cinco, seis mandatos, tem muitos deputados experientes, como tem uma turma nova também muito competente, de primeiro mandato assim como o nosso, que serve de inspiração para nós. Como também tem uns que a gente não procura se inspirar muito, que não vale a pena, né? Mas o desafio foi no sentido de eu ter a simplicidade e humildade de estar ali, estar aprendendo, estar estudando, e a gente que é do interior, a gente tem uma dificuldade a mais, porque o berço político é a capital, é Rio Branco, mas a gente tem que estar aqui na nossa base, então foi um desafio também, porque tenho que estar todo final de semana aqui. Então o deputado do interior, ele tem que andar mais, ele tem que estar na sua base, que o povo do interior é ciumento”.

Governador Gladson Cameli

Sobre o governador Gladson Cameli (PP), Tadeu Hassem, que faz parte da base, elogia a simplicidade e a capacidade de diálogo do líder, destacando o caráter do chefe do Executivo. “A simplicidade do Gladson é fantástica. Uma vez eu disse pra ele que se eu fosse da equipe dele, secretário dele, eu o imitaria. Eu faria as coisas boas que ele faz. E às vezes eu vejo uma turma aí, que tem uma referência dentro de casa, que é o governador, que é o 01, e não imita ele, não usa a inspiração diária do governador para sua pasta, sabe? Então o Gladson tem essa capacidade extraordinária de diálogo”, conta.

Contudo, Tadeu ressalta a importância de superar desafios pendentes, especialmente na área de emprego e renda, considerados cruciais para o progresso do Acre.

“Todos nós, deputados estaduais e federais, senadores, temos responsabilidade de tocar o nosso Estado, não apenas a equipe do governo. E uma pauta, uma pendência que eu espero que a gente avance, é a questão do emprego e renda, do trabalho. Porque quando você oportuniza, principalmente a um jovem, a entrada no mercado de trabalho, a gente gera uma expectativa de crescimento, não só financeiro e econômico, mas dentro de uma família, da sociedade, em todas as áreas. O Estado só tem 3 maneiras de receber recursos, -o Estado federativo: União, Estado e município-, que é quando você tem renda, quando você trabalha, o Estado já está recebendo recursos, que é o Imposto de Renda, o INSS, os encargos; quando você consome, quando você compra um leite, um pão, você vai pagar um imposto pro Estado, o ICMS, ou ISS por município; e o outro é sobre o patrimônio, se você tiver uma casa, tem o IPTU, se tiver um carro, tem o IPVA, o ITR de uma terra. Então olha a importância do trabalho, quem tem um emprego, tem renda. Quem tem renda, consome. Quem consome, com o passar do tempo, vai ter o seu patrimônio”.

Perspectivas para o futuro

Olhando para o futuro, Tadeu Hassem projeta um mandato cada vez mais atuante, destacando sua dedicação em prol das pessoas mais simples e necessitadas.

“Eu tento fazer algo que eu vejo que realmente pode modificar a vida das pessoas. Eu tenho a convicção, a certeza que esse ano de 2024 a gente vai produzir muito mais, vamos estar muito mais próximos ainda. Eu creio que a gente vai avançar, entendendo cada vez mais as reais necessidades que a população precisa. O povo muitas vezes quer só uma oportunidade. Nos próximos anos o eleitor pode ter certeza de que o Tadeu vai estar cada vez mais atuante, mais preparado, mais firme nas suas convicções, e com certeza, não é clichê isso, mas estará do lado daquelas pessoas que mais precisam. Eu sempre digo aqui em casa, quem elegeu o deputado Tadeu Hassem foi o povo, e o povo mais simples. É para esse pessoal que a gente tem que lutar todo dia”, finaliza o deputado.

