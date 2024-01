Na BR-364, assaltantes invadem casa, torturam família e roubam quase R$ 10 mil

Uma ocorrência de assalto foi registrada na noite de domingo (31), na altura do km 32, da BR-364, entre as cidades de Manoel Urbano e Feijó. Criminosos invadiram um sítio, renderam os moradores e acabaram roubando dinheiro, aparelhos celulares e uma arma de fogo, do tipo garrucha.

De acordo com informações, por volta das 19h30, as vítimas estavam dentro de casa quando foram surpreendidas pelos assaltantes e não tiveram chance nenhuma de se defender. Todos foram dominados, amarrados com cordas e colocados dentro do banheiro. Tratou-se também de uma ação marcada pela violência, visto que, os moradores foram agredidos fisicamente, inclusive um adolescente que é especial.

Com a situação sob controle, os bandidos reviraram todos os cômodos da casa em busca de dinheiro e, ao final, ainda conseguiram roubar em torno de 8 mil reais. Além disso, levaram quatro aparelhos celulares, dentre eles um iphone, de cor cinza. Em seguida, se evadiram do local tomando rumo ignorado.

Horas depois, o proprietário do sítio conseguiu se desprender das cordas e pedir ajuda para o acionamento da Polícia Militar. Os policiais fizeram várias incursões, entretanto, até agora não conseguiram prender os assaltantes. O caso continua sendo apurado.

