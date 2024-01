Fernanda Hassem anuncia mais pavimentação de ruas em 2024 e a histórica rua Olegário França

Visando melhorar a infraestrutura e garantir acesso seguro e acessível para a população do município, a prefeita Fernanda Hassem anunciou a pavimentação de mais ruas para este ano e melhorias na Infraestrutura do bairro Alberto Castro, Marcos Galvão e a conclusão da obra de estabilização de contenção da encosta e recapeamento da histórica Rua Olegário França que foi atingida pela alagação do Rio Acre em 2023.

Foi destinado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, os recursos necessários para a Prefeitura de Brasileia fazer o restabelecimento e a recuperação do tráfego da rua Olegário França um dos principais acessos aos bairros: Eldorado, Samauma I e II, Leonardo Barbosa, 28 de maio, sem contar as escolas e unidades de saúde.

A Rua Olegário França, que fica às margens do Rio Acre, é uma das primeiras a ser atingida pelo rio Acre durante alagação.

A obra com mais 60 estacas de madeira, aterro do talude, pedra rachão, além da construção de uma base sólida e sub-base reforçada para assegurar o asfaltamento. Teve ainda aumento do nível da rua para evitar o transbordamento imediato com as cheias do rio Acre.

Para a Prefeita Fernanda Hassem, essa é uma das principais obras no município que visa fortalecer a estrutura da rua Olegário França, prevenindo deslizamentos e garantindo a estabilidade necessária do local, garantindo assim acesso seguro aos moradores.

