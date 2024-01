Polícia Rodoviária Federal intensificará fiscalização na BR-317 durante Festa de São Sebastião

A Festa de São Sebastião, santo padroeiro dos municípios de Xapuri e Epitaciolândia, no próximo dia 20 de janeiro, vai aumentar a quantidade de veículos que trafegam pela BR-317. Mais ainda que, este ano, a celebração acontece em um sábado, o que deve provocar um fluxo ainda maior.

Estradas mais cheias são sinônimos, infelizmente, de mais gente abusando da velocidade, fazendo ultrapassagens perigosas e consumindo álcool ao dirigir. Para evitar que a data seja apenas festiva, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai intensificar as ações na estrada federal que leva à região do Alto Acre.

“Devido às festividades de São Sebastião (20 de janeiro), padroeiro de Xapuri, historicamente aumenta o fluxo de viajantes para a região do Alto Acre. Devido a isso, dentro da Operação Rodovida 2023/2024, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensifica as ações para conscientizar as pessoas e orientar visitantes para a responsabilidade no trânsito”, afirmou a PRF.

Conforme a PRF, durante a semana, policiais já estão mobilizados nos principais acessos aos municípios da região e até o próximo domingo, 21, serão realizados comandos educativos, fiscalizações de inibição de ilícitos de trânsito e penais.

Além de intensificar a fiscalização, a PRF no Acre orienta os motoristas com dicas para uma viagem mais segura.

As principais dicas são verificar equipamentos obrigatórios e de segurança, evitar dirigir cansado ou sob efeitos de substâncias que alterem a consciência, dirigir com velocidade compatível para a via, de acordo com a sinalização, não realizar ultrapassagens em locais proibidos e se precisar dirigir à noite, redobrar a atenção.

