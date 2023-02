Fim de semana será de chuvas intensas e queda da temperatura, prevê Friale

Pesquisador Friale – Foto: Alexandre Lima/Arquivo

A chegada de uma onda polar provocará chuvas intensas, com queda da temperatura e possibilidade de temporais, neste fim de semana no Acre.

Segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale, até a próxima sexta-feira, 17, o calor e as chuvas diárias, em geral, passageiras e pontuais, vão predominar no estado.

Na quinta-feira e na sexta-feira, os dias serão muito ventilados, com ventos da direção noroeste, devido à formação de uma baixíssima pressão atmosférica no norte da Argentina.

Já no sábado, 18, o tempo muda radicalmente, com a possibilidade de temporais.

“Ocorrerá incursão de ar frio, que derrubará a temperatura no sábado (leste e sul do Acre) e no domingo (vale do Juruá)”, destaca o informativo do Portal O Tempo Aqui.

