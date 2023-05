Fim trágico: Motoboy que estava desaparecido é encontrado morto a golpes de facão

Por Alexandre Lima

O desaparecimento do motoboy Jimerson Willian Dutra, de 28 anos, teve um desfecho trágico para a família.

O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta terça-feira, 23, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações, Jimerson Willia tinha sido visto pela última vez na manhã desta segunda-feira, dia 22.

O contato com a família, teria sido feito por volta das 10 horas da manhã. Por telefone ele avisou,que estava indo buscar um passageiro, que tinha deixado no ramal do Mutum.

Mas como Jimerson Willian não retornou no horário previsto e nem atendeu as ligações telefônicas, familiares iniciaram as buscas pela cidade.

A família comuniciou o fato também a polícia. Contundo o desfechou do caso não foi o esperado. O corpo de Jimerson Willian foi encontrado próximo a um curral na Estrada do Mutum.

A suspeita é que a vítima foi torturada. Jimerson estava com as mãos amarradas para trás.

O profissional era uma pessoa trabalhadora. Nos dias de jogos atuava no estacionamento do Estádio Florestão. A linha de investigação da Polícia Civil aponta para latrocínio, roubo seguido de morte.

O caso será investigado na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE).

