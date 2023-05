Foliões lotam avenida na primeira noite de Carnavassis

Nesta sexta-feira dia 12, aconteceu a primeira noite do Carnavassis 2023, a festa acontece na avenida Raimundo Chaar ao lado da praça central do município.

A população prestigiou a primeira noite e lotou a praça de alimentação.

A animação ficou por conta das bandas Levada do Ghetto e Edu Casseb.

O Prefeito Jerry Correia realizou a abertura oficial desejando boas festas. “Agradecemos a parceria do Governo do Acre, SEBRAE e desejamos um ótimo carnaval e que as pessoas possam se alimentar. Quem vem de fora seja bem-vindo a essa festa popular”, finalizou o prefeito.

Neste sábado atração principal é a cantora Mari Antunes da Banda Babado Novo direto da Bahia.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp