Suposta traição: Mulher é morta pelo companheiro enquanto dormia com os dois filhos

Uma discussão entre marido e mulher terminou em tragédia na capital. Luzivania Araújo Freitas, de 26 anos, foi assassinada a tiros pelo marido Gabriel Lima de Almeida de 25 anos.

O crime aconteceu na madrugada deste sábado, 27, na residência do casal, localizada na rua 27 de julho, no Bairro Plácido de Castro, região da Sobral.

De acordo com a polícia a vítima dormia ao lado dos dois filhos do casal, quando foi atingida com dois tiros região da cabeça.

Logo em seguida Gabriel deixou o imóvel é caminhou até o quartel do 1º Batalhão da Polícia Militar, onde confessou a autoria do assassinato e entregou a arma do crime, um revólver calibre 38.

De acordo com informações Gabriel e Luzivania teriam tido uma discussão horas antes do crime.

A vítima teria ao marido confessado que teve uma relação com outra pessoa, enquanto eles estavam separados.

A Polícia Civil acredita em um crime premeditado, já que o acusado esperou a mulher dormir para assassina-la.

Gabriel Lima foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil.

Ele foi indiciado por homicídio qualificado com os agravantes de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e ainda pelo crime ter sido praticado na presença de descentes, ou seja, dos filhos.

O acusado, autor confesso, vai passar por audiência de custódia, no Fórum Criminal de Rio Branco.

