Forças de Segurança recuperam veículo roubado sendo levado para a Bolívia; vítimas ficaram sob mira de armas

Por Alexandre Lima

Uma ação conjunta envolvendo as forças de seguranças; Grupo Especial de Fronteira (Gefron), 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, Polícia Rodoviária Federal e inteligência da Sejusp/AC, que resultou na recuperação de uma caminhonete modelo Toyota/Hilux, que foi roubada na região de Vila Campinas, interior do município de Plácido de Castro.

Segundo foi informado pelo sargento da PM do Acre, que faz parte da Força Especial de Fronteira – GEFRON, uma família foi abordada por bandidos dentro da propriedade armados, tendo como alvo principal, armas e o veículo, além de objetos pessoais e de valor.

Após ficarem sob mira de armas, um integrante do bando tentou levar o veículo para a Bolívia, país vizinho, com intenção de vender ou trocar por armas e drogas. O veículo foi interceptado pela guarnição na estrada e após investigarem, descobriram que o que estaria acontecendo.

Rapidamente, equipes foram deslocadas para a propriedade e teriam conseguido localizar e libertar a família que se encontram bem fisicamente. O restante que ficou na casa fugiu antes da chegada das equipes deixando todos amarrados e sem ferimento.

O homem detido com a caminhonete identificado como Thiago Silva do Nascimento (22), foi levado para a delegacia de Epitaciolândia, onde seria ouvido pelo delegado plantonista, e ser apresentado ao judiciário para as medidas cabíveis sobre o corrido.

