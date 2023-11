Prefeita Fernanda Hassem recebe Prêmio da ABM pelo desenvolvimento de ações de combate as mudanças climáticas em Brasileia

Durante o Encontro Nacional dos dos Município realizado pela Associação Brasileira de Município (ABM), nesta quarta-feira, 09, no Centro de Convenções em Brasília.

A Prefeita Fernanda Hassem recebeu a homenagem com o Prêmio de Estratégia Nacional do Pacote Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia no Brasil que reconhece Brasileia pelos avanços nas ações climáticas.

O evento contou ainda com a presenças da Ministra de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, representante da União Europeia no Brasil, Stephanie Horel e Eduardo Tadeu, Diretor Executivo da Associação Brasileira de Municípios – ABM. Além de representantes de outras cidades.

Em Brasileia concentra a maior parte do território da Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex), do estado. Além dos três assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no município.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou sua participação no encontro nacional de prefeitos e do certificado de reconhecimento pelas boas práticas de cuidado e preservação com o meio ambiente no município.

“Eu quero aqui cumprimentar a Associação Brasileira dos Municípios(ABM), e ressaltar esse importante papel de diálogo dos municípios. Sabemos que é dentro dos municípios que as pessoas residem e onde a gente tem os maiores desafios, e esse evento com a presença de nossos representantes nacionais abre um leque de possibilidades com espaços de conhecimento e troca de experiências e diálogo. Fico muito grata e a população de Brasileia agradece também por esse prêmio entregue para nós pela Associação Brasileira de Municípios de reconhecimento das políticas públicas que realizamos em nosso município de combate às mudanças climáticas.” Enfatizou.

