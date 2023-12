Formatura de 5º ano reúne pais, professores e autoridades em grande festa na Escola Municipal José Hassem Hall Filho

A Escola José Hassem Hall Filho realizou na noite desta sexta-feira, 15 de dezembro, a formatura dos alunos do 5º ano do ensino fundamental, 35 formandos receberam o diploma de conclusão de mais uma etapa educacional.

A cerimônia, que foi realizada nas dependências da escola, contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, da Secretária de Educação Eunice Maia Gondim, Secretária de Administração Regiane Moreira, Secretário de Meio Ambiente Jonas Cavalcante, representante do Sicredi Gigliane Dias, Diretora de Ensino Nilcilene Eduino, Fabiana Ribeiro Gestora da Escola, formandos e comunidade escolar.

Formaram 35 alunos do 5º ano com turmas das professoras Antônia Lima, Adeline Silva e Joelma Magalhães, a cerimônia de formatura aconteceu no Pátio Coberto da própria Escola com juramento, oratória e entrega de diplomas pela conclusão de mais essa etapa escolar.

O prefeito Sérgio Lopes juntamente com a Secretária Municipal de Educação Eunice Maia Gondim, parabenizaram a todos da equipe pela organização e aos alunos pela nova conquista, mais um passo significativo na vida de cada formando rumo a um futuro promissor.

A equipe gestora da Escola de José Hassem Hall Filho é composta por: Fabiana Ribeiro gestora, Coordenadora Pedagógica Tereza Ferreira, Coordenadora Administrativa Eunice Do Nascimento.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp