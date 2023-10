Venezuelano morre após ser espancado por detentos na prisão de Villa Bush, Bolívia

Por Jonys David (Ceara)

Em 5 de outubro, um incidente grave ocorreu no Estádio Penitenciário Villa Buche, na cidade de Cobija, Bolívia, que resultou na morte de um detento venezuelano de 30 anos chamado Jean-Yves Marcelo Gil. Segundo informações da Direção Departamental de Regimes Penitenciários e do Diretor de Segurança da prisão, o incidente aconteceu por volta das 19h15.

De acordo com os relatórios, Jean-Yves Marcelo Gil foi agredido e sofreu ferimentos graves no tórax, na altura do lado esquerdo. Ele foi imediatamente evacuado para o Hospital Roberto Galindo Terán, mas, infelizmente, às 20h00, foi anunciado que o detento havia falecido devido aos ferimentos.

As autoridades rapidamente iniciaram uma investigação sobre o ocorrido, ativando o procedimento através da Coordenadoria de Distúrbios Civis (CDC) e com o conhecimento do Ministério Público. O caso está sendo investigado minuciosamente, com a colaboração do promotor e do investigador designados para o caso.

A prisão foi reforçada com medidas de segurança interna e externa para evitar distúrbios ou motins subsequentes, já que incidentes como esse muitas vezes desencadeiam tentativas de fuga e violência dentro da prisão. As autoridades também tomarão as medidas necessárias para transferir qualquer pessoa que seja considerada responsável ou envolvida nos eventos violentos que levaram à morte de um detento.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp