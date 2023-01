Forte temporal deixa ruas alagadas em Epitaciolândia, Brasiléia e isola moradores da zona rural

Por Alexandre Lima

Rua 12 de outubro em Brasiléia, já na parte alta da cidade foi encoberta pela água da chuva.

Um forte temporal que teve início por volta das 23 horas deste sábado (14), na fronteira do Acre com a Bolívia, deixou moradores em alerta devido o grande volume de água que tomou ruas e invadiu residências por horas.

Os registros são vários nas cidades de Epitaciolândia e Brasiléia. O volume de água não foi suportado pelo sistema de drenagem antigo de Brasiléia, ao ponto de ruas ficarem coberta de água pro horas.

Igarapé Bahia, na cidade de Epitaciolândia transbordou passando pela ponte que liga o centro ao Bairro José Hassem.

Na cidade de Epitaciolândia, na parte alta, moradores foram surpreendidos na noite, quando tiveram suas áreas invadidas pela água. Somente pela parte da manhã deste domingo (15), alguns registros foram feitos pelos moradores.

Um dos maiores problemas para a prefeitura de Brasiléia, ficou registrado no Ramal do Esperança, que registrou um rompimento devido o grande volume de água. O prefeito em exercício, Carlinho do Pelado, esteve no local com o secretário de obras, Francisco Lima, para avaliar e recompor o local o mais breve possível.

Ramal Esperança, cerca de 7km da cidade de Brasiléia, rompeu com a força da água da chuva.

Os meses de janeiro e fevereiro geralmente são os que mais se registra chuvas. Segundo a Agência Nacional de Água (ANA), foram registrados 132,8 milímetros de chuva nas últimas horas, muito acima do normal.

Segundo site especializados, o céu será encoberto com pancadas de chuva e chance de trovões isolados em todo o território do Norte neste domingo (15).

A temperatura mínima fica em torno de 15ºC, e a máxima pode chegar aos 35ºC. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 95%, segundo Instituto Nacional de Meteorologia.

Vice prefeito de Brasiléia, Carinhoso Pelado, esteve no ramal Esperança e já está na linha de frente para consertar o rompimento e dar trafegabilidade no local.

