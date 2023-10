Futebol acreano – Alan Rick e Márcio Bittar garantem emenda de R$ 1 milhão para ajudar os clubes do estado

Na manhã deste sábado, 21, os senadores Alan Rick (União Brasil) e Márcio Bittar (União Brasil), garantiram a destinação de R$ 1 milhão para ajudar os clubes do futebol profissional do estado. O anúncio foi feito durante um café da manhã na Federação de Futebol do Acre (FFAC), com a presença dos dirigentes dos clubes e da imprensa esportiva.

“Quero parabenizar, na pessoa do Antônio Aquino “Toniquinho”, a toda a diretoria e equipe da Federação que tem conduzido esse trabalho ao longo dos anos. Ao deputado estadual Tanizio Sá (MDB) pela iniciativa de unir forças em prol do nosso esporte. Para manter o futebol vivo, a gente sabe que precisa de investimento. Lá atrás, em 2019, fizemos o pedido ao governo do estado para ajudar o futebol acreano, fomos atendidos. E, hoje, aqui, eu e o senador Márcio Bittar estamos alocando emenda de R$ 1 milhão, R$ 500 mil de cada, já para o campeonato de 2024.” – pontuou Alan Rick.

Alan Rick aproveitou a ocasião para lembrar de outros investimentos na área do esporte. “O campo da Funbesa, atual Centro Integrado de Esporte e Lazer para a Comunidade, que está sendo completamente reconstruído e terá quadra poliesportiva, salas de artes marciais, campo de futebol, prédio administrativo, estacionamento. Também em Rio Branco, o Campo da Cidade do Povo. Em Porto Acre, o Campo da Colonacre que a ordem de serviço para o início da obra já foi assinada. Diversas quadras em todo o estado. São muitos investimentos, mais de R$ 20 milhões só no esporte.” – completou.

“Podemos fortalecer o futebol acreano, inclusive, na base, e por isso, também irei destinar essa emenda” – colocou o senador Márcio Bittar.

O presidente da Federação, Antônio Aquino, agradeceu aos parlamentares. “Vamos trabalhar para que esse valor chegue a tempo para o nosso campeonato estadual de 2024. O nosso futebol precisa muito desse apoio. Muito obrigado aos senadores e aos demais parlamentares presentes que também se dispuseram a ajudar.” – disse.

